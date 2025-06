Estou grávida? Todos os métodos contraceptivos podem falhar, dizem médicos

Ainda, há substâncias que podem cortar o efeito do método contraceptivo. Alguns antiepiléticos, antibióticos, antifúngicos, antirretrovirais e diuréticos, por exemplo.

Injeção

A primeira injeção hormonal deve ser aplicada no primeiro dia da menstruação. As aplicações seguintes devem acontecer sempre no mesmo dia do mês, independentemente de a injeção ser mensal ou trimestral. Tomou a primeira no dia 2 de janeiro, a segunda deve acontecer em 2 de fevereiro (se for mensal) ou 2 de abril, no caso da trimestral.

No entanto, poucas mulheres tomam esse cuidado. Se aplicada corretamente, a taxa de falha das injeções é de 0,2% apenas. No entanto, se não houver essa preocupação, o índice sobre para 6%.

Pílula do dia seguinte

A pílula do dia seguinte é um método emergencial que deve ser ingerido em até, no máximo, 72 horas após o sexo - a eficácia diminui de acordo com o tempo. Os índices de falha são de 2% a 21%. Os efeitos colaterais são muitos, por isso, a pílula do dia seguinte deve ser evitada.