Empresas brasileiras são esmagadoramente lideradas por homens, diz estudo

A igualdade de gênero ainda está distante do comando das principais empresas no Brasil, apontou a Pesquisa Panorama Mulheres 2025, realizada pelo Instituto Talenses Group em parceria com o Insper e divulgada esta semana.

O que aconteceu

Das 310 empresas de diferentes setores e portes estudadas, 224 possuem presidência formalizada — mas apenas 39 são lideradas por mulheres. Isso representa apenas 17,4% do total e reflete uma estagnação no avanço feminino rumo ao comando das companhias que operam no país. O número é inferior à média mundial, de 29% de empresas lideradas por mulheres, segundo o Global Gender Gap Report 2023, do Fórum Econômico Mundial.

De 61 empresas geridas por conselhos ativos, apenas 17,1% das cadeiras são ocupadas por mulheres. E a representatividade é uma luta de poucos: em 57,4% destes conselhos não há nenhuma mulher. Mesmo entre empresas que assumiram compromissos públicos (38,7%) ou práticas ESG (ambientais, sociais e governamentais) de responsabilidade (54,2% atualmente, queda dos 59% de 2022), as mulheres têm papel pequeno. Só 29,2% têm políticas de promoção a mulheres em cargos estratégicos.