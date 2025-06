Sexo alarga a vagina? Ginecologistas desmentem mito que ainda persiste

Entre os inúmeros mitos que rondam a sexualidade feminina, um dos mais persistentes — e prejudiciais — é a crença de que a prática frequente de sexo, especialmente com penetração, faz com que a vagina "alargue" com o tempo.

Embora essa afirmação esteja enraizada em muitos discursos, inclusive entre mulheres, ela não tem base científica. Pelo contrário: essa ideia perpetua visões machistas sobre o corpo feminino e pode afetar negativamente a autoestima e a liberdade sexual de muitas pessoas.

Mas afinal, de onde vem essa ideia? E por que ela ainda é tão disseminada, mesmo sendo falsa?