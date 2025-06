Sem bichinho de pelúcia? Como ajudar a evitar crises alérgicas em crianças

'Amar + Materna' é o programa apresentado por Mariana Kupfer que vai ao ar toda segunda-feira no YouTube de Universa e toda sexta às 23h30 no Canal UOL. No episódio desta semana, o médico pediatra Claudio Len explica quais cuidados domésticos são importantes para manter os filhos livre de alergias.

As alergias mais comuns na infância são as de pele, como dermatites e urticárias que provocam placas e coceiras; e as respiratórias, como asma, rinite e sinusite.

"Em medicina tudo é genético, no caso da alergia quando um dos pais é alérgico os filhos têm 30% de chances de serem alérgicos, quando os dois são alérgicos essas chances aumentam para até 80%", destaca Len.