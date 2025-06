Dani Calabresa sobre Leo Lins: Não passo pano, mas prender por piada não dá

Dani comentou ainda as denúncias de assédio que fez contra Marcius Melhem. "Enfrentei muitas coisas, tive poucos aliados, eu não fui sozinha, sabe. Meus amigos foram me ajudando a criar coragem de explicar porque eu não conseguia ir pro Rio trabalhar. Até hoje não vou feliz pro Rio. Me impus depois de chorar não sei quantos anos e de ouvir de gente que eu não confio que eu não estava louca. Eu me lasquei muito sozinha. É dificílimo reconhecer que você não está sendo exagerada, nem louca, nem dramática."

Dani Calabresa conta como conheceu o marido: 'Fomos para a casa de um amigo do Fiuk'

A comediante também contou como conheceu o marido, Richard Neuman. "Foi uma coisa que não tem muito a ver nem comigo nem com ele. Eu não sou de balada. Sou de ficar em casa. 2018 eu fiz o Dança dos Famosos, fiquei muito amiga dos professores. Meu professor foi parceiro da Regiane Alves que estava namorando o melhor amigo do Richard. Fomos para uma balada que eu nem ia. A gente se encontrou, foi fechando e a gente foi para a casa de um amigo do Fiuk. Chegando lá, ele não quis ficar com uma amiga da Regiane e o Richard fingiu que era o dono da casa. Ele é engraçado, do bem, do amor, me ajuda com o texto."

