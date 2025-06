Didi Wagner relembra gafe ao entrevistar ator de Hollywood: 'Não entendi'

"Fui fazendo as perguntas, ele super educado, respondendo tudo, de repente eu olho atrás da câmera, a pessoa da produção estava fazendo assim [um movimento circular com a mão] pra mim. E aí eu, primeira vez fazendo aquele negócio, entendi 'keep going', tipo assim 'vai nessa', pensei 'cara estou indo bem'", lembra.

Confiante no gesto, Didi contou que fez mais um questionamento ao ator e a pessoa da produção seguiu gesticulando. A apresentadora, que ainda não tinha assistido ao filme - já que os jornalistas nem sempre veem o longa antes do eventos - passou até a inventar perguntas de improviso para esticar a entrevista, até que foi interrompida.

"Na quarta vez que a pessoa fez o gesto, ela disse assim: 'The interview is done', 'A entrevista acabou'. Daí eu fiquei super nervosa, [disse] 'o que eu fiz de errado? eu estava tentando compactuar com o que você estava me pedindo'. Ela respondeu: 'Eu estava te pedindo para terminar a entrevista. Encerra!'. Ela ficou brava comigo!"

Não visitaria o Irã: 'Fico angustiada só de pensar'

0:00 / 0:00

Referência quando o assunto é viagem, Didi Wagner coleciona carimbos no passaporte e tem no currículo anos de experiência à frente do programa 'Lugar Incomum' da Multishow, onde explorou culturas e destinos ao redor do mundo. Mesmo assim, ela garante: não tem vontade de conhecer todos os países e alguns, inclusive, não fazem parte de sua lista de desejos. Um exemplo é o Irã, como contou durante sua participação no videocast Acessíveis.