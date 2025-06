Kim Kardashian ama: máscaras de led vermelho caseiras podem fazer mal

Shakira, Karen Jonz, as Kardashians... O que não faltam são celebridades mostrando que fazem tratamento com máscara de luz vermelha. Por mais que pareça uma cena de "Star Wars", especialistas garantem que seu uso é benéfico para a pele. No entanto, é necessário ter cuidado com produtos piratas.

A cor do LED determina o comprimento de onda da luz emitida. O vermelho é diferente do azul, que é diferente do amarelo? E cada uma tem uma indicação para a pele. Uma das indicações da luz vermelha, por exemplo, é o auxílio na cicatrização.

"A luz vermelha tem efeito anti-inflamatório e auxilia na regeneração da pele após procedimentos faciais. Ela estimula a produção de colágeno e elastina, o que também contribui para o rejuvenescimento", explica a dermatologista Alessandra Romiti, assessora do Departamento de Cosmiatria da Sociedade Brasileira de Dermatologia.