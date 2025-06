Como diferencio se meu filho está com gripe, resfriado ou se é alergia?

Quando o inverno traz com ele o momento em que o nariz das crianças fica entupido, parece que é uma gripe, mas será que não é alergia? No episódio desta semana de Amar+Materna, Mariana Kupfer entrevista o médico pediatra Claudio Len para explicar as principais diferenças entre gripe, resfriado e alergia nos pequenos.

'Amar + Materna' é o programa apresentado por Mariana Kupfer que vai ao ar toda segunda-feira no YouTube de Universa e toda sexta às 23h30 no Canal UOL.

As crianças enfrentam uma série de desafios com o frio e é importante que os pais estejam atentos aos sinais e cuidados. Segundo o pediatra, o que diferencia uma alergia de um resfriado ou de uma gripe é a duração do quadro: os sintomas de um resfriado ou gripe duram de três a cinco dias, já da alergia podem durar semanas.