Canção banida em 1941 sobre futebol feminino é relançada por jogadoras

O projeto ainda contou com o apoio da jornalista esportiva Fernanda Gentil. Junto às jogadoras, Fernanda é rosto de uma série de ações que tem o objetivo de servir como uma espécie de manifesto cultural, em favor da representatividade e da igualdade no esporte.

Ideia é colocar os holofotes sobre as jornadas de superação destas e outras mulheres no esporte, além de abrir mais espaço para elas. Além do relançamento da música banida, o projeto da Amazon conta com um making-of da gravação da música, um filme institucional, minidocumentários, debates e conteúdos nas redes sociais sobre futebol feminino, que devem ser lançados ao longo de todo o ano.

Desde maio patrocinadora oficial dos dois torneios, a empresa se propôs a promover a visibilidade das atletas brasileiras e promover debates sobre o acesso ao futebol pelas mulheres. As campanhas são produzidas pela agência AlmapBBDO, também como proposta de resgate histórico do legado das precursoras no futebol.

A música que amarra nossa campanha não é apenas uma homenagem ao talento dessas atletas, mas também um marco que lembra tudo o que gerações de mulheres enfrentaram para transformar a participação feminina no futebol em uma realidade respeitada e admirada. Lillian Dakessian, diretora de marca e comunicação da Amazon Brasil, em comunicado.

Ouça a faixa histórica também aqui no filme institucional da campanha: