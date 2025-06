Posição canguru perneta existe? Como fazer sexo no estilo Caco e Magda

A posição sexual popularmente conhecida como "canguru perneta" pode proporcionar momentos divertidos e abre um leque de estimulantes prazerosos para o casal.

No entanto, a postura pode ser um pouco desafiadora, pois exige uma boa mobilidade corporal e um certo esforço muscular. Além disso, também é importante estar perto de alguma forma de apoio, como uma parede, e estar com o alongamento em dia, pois a elasticidade é uma aliada na hora do sexo!

Como fazer a posição canguru perneta?

A posição funciona da seguinte forma: o parceiro fica em pé com as costas apoiadas na parede, enquanto a sua dupla fica de frente, com uma perna no chão e a outra apoiada próxima ao pescoço do acompanhante. Ela também pode se segurar nos ombros dele, para garantir uma boa estabilidade. Veja a foto para entender melhor: