'De um abraço nasceu nosso amor': idosos se conhecem e se casam em abrigo

Maria teve um dia de noiva, com direito a spa e maquiagem. Antônio vestiu, pela primeira vez na vida, um paletó. "Foi para casar com ela", diz, orgulhoso.

Maria do Socorro vestida de noiva para a cerimônia Imagem: Arquivo pessoal

Conseguimos que eles tivessem um quarto só deles. As coisinhas que estão lá foi a família ajudou a custear. O diretor do colégio do seu Antônio deu uma TV para ele. E foi assim, colaborativo. Foi muito lindo.

Abia Ferreira da Silva, assistente social do Lar Torres de Melo

'Vamos viver na estrada'

Além de amoroso, Antônio é sonhador. Estuda o ensino médio no EJA (Ensino de Jovens e Adultos) e quer cursar direito. "Quero defender as causas do lar em Brasília e no mundo", afirma.