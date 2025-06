Por que as cenas de masturbação feminina ainda são tabu em novelas?

Por que a masturbação, alardeada por especialistas como um dos principais métodos para uma sexualidade mais saudável, costuma ficar de fora da lista? Universa fez a pergunta a especialistas no assunto.

"Nossa, perguntinha cabeluda. Acho que já teve insinuações, sim. De cabeça, não lembro", responde um roteirista que já escreveu telenovelas para emissoras como Rede Globo e Record TV. De férias, não deu entrevista. Então a reportagem continuou a seguir essa questão.

Rosto e pés

Corria o ano de 1980, em plena ditadura militar. À época, a Globo exibia a novela "Coração Alado", roteirizada por Janete Clair e com direção geral de Roberto Talma. Na trama, a personagem Catucha (Débora Duarte) tem um caso de amor e ódio com Juca Pitanga (Tarcísio Meira). Em um episódio, Catucha sente falta do amado e se masturba. A câmera foca apenas nas expressões do rosto e nos pés da atriz. O áudio original da gravação, com o diretor guiando a atriz até o clímax, vazou anos depois. Apesar do desafio à censura, a emissora recebeu centenas de cartas de reclamação.

Outra novela que abordou o tema foi "Top Model" (1989-1990), com o personagem Ringo (Henrique Farias), um adolescente que aparece frequentemente com revistas e entra e sai de banheiros em situações sugestivas. A paixão platônica por uma mulher mais velha intensifica os sinais do comportamento masturbatório.

Mais recentemente, em 2021, "Um Lugar ao Sol" exibiu uma das raras cenas explícitas de masturbação feminina no horário nobre. A personagem Rebeca (Andrea Beltrão), uma ex-modelo, lida com o envelhecimento e frustrações afetivas ao buscar prazer sozinha. A cena foi considerada ousada e abriu discussões sobre o espaço do desejo feminino nas tramas televisivas.