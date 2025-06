Cris Guterres sobre adoção: 'Eu sabia que não queria ser mãe biológica'

Cris Guterres sabia desde cedo que não desejava engravidar. "Sabia que não queria ser mãe biológica, gravidez não é para mim, não me sinto bem", disse a colunista do UOL no 'Acessíveis', videocast do Canal UOL desta semana. O desejo da maternidade, porém, não deixou de existir, o que levou à adoção do filho, Rafa, atualmente com 20 anos, que na época tinha 14.

A escolha pela idade do filho foi consciente e estratégica. A jornalista disse que não queria crianças com menos de 10 anos, pois sua prioridade era a carreira.

"Era uma carreira que eu estava construindo naquele início, e eu queria continuar viajando, me divertindo, sendo essa mulher que vai a festas, que vai a jantares, que sai com as amigas, sem ter que ser mãe em tempo integral", disse ela.