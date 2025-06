Casal descobre que mães fizeram fertilização com mesmo médico

As coincidências que envolvem a história de Marina e Bruno foram evidenciadas conforme o casal se conhecia. As mães dos dois engravidaram com fertilização in vitro.

"Desde que me entendo por gente sei que fui fruto de uma fertilização in vitro. Minha mãe já estava tentando engravidar há um tempo e não estava conseguindo, então resolveu fazer o tratamento", disse a jovem.

As mães dos estudantes tinham entre 32 e 33 anos quando fizeram a fertilização em uma clínica de São Paulo. Ambas engravidaram de trigêmeos, dois meninos e uma menina. Porém, um dos irmãos de Bruno morreu durante o parto.

"Elas fizeram com o mesmo médico, mas não se conheciam. Descobriram isso quando minha mãe viu que a mãe do Bruno seguia o médico da fertilização no Instagram. Aí começaram a conversar e ligaram os pontos", conta Marina.

A história ficou ainda mais emocionante, quando a mãe de Bruno encontrou uma foto em que ela estava reunida com outras grávidas na clínica. A genitora de Marina também aparece no retrato.