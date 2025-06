Para fazer hoje: veja simpatias de Santo Antônio, o 'casamenteiro'

De acordo com a professora de educação do Senac EAD, Cassia Regina Gonçalves dos Santos, mestre em História Social, a fita vermelha é símbolo universal do amor e da paixão e expressa o desejo de atrair um relacionamento amoroso. Já os nós representam o pedido ou uma característica que se deseja encontrar no futuro par. "A inversão da imagem de Santo Antônio simboliza a entrega do pedido ao santo e a espera por sua resposta". Desvirar a imagem e desfazer os nós mostra a gratidão à ajuda do santo.

Banho de Santo Antônio para encontrar um amor

Também no dia 13 de junho, compre um copo novo e encha-o com água. Acrescente três pitadas de sal e um botão de rosa vermelho. Deixe a flor até que murche. Depois, tome um banho com essa mesma água e repita 13 vezes a frase: "Santo Antônio, Santo Antônio, mande um Antônio para mim".

Conforme observa Cássia, os elementos envolvidos traduzem a crença na busca por um amor verdadeiro. Além disso, as referências ritualísticas, como a repetição da frase, reforçam os desejos e intensificam o sentimento de fé e aumentam as chances de encontrar esse novo amor.

Festas juninas têm raízes em celebrações pagãs

Cássia explica que o objetivo das celebrações era homenagear o solstício de verão, prática comum no Hemisfério Norte. "Com a cristianização da Europa, essas tradições foram incorporadas às comemorações dos santos católicos. Chegaram ao Brasil trazidas pelos portugueses durante o período colonial e sofreram influências dos rituais indígenas e africanos, tornando-se uma das festividades mais populares do país", conta.