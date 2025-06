Estelionato sentimental: mulheres acusam youtuber de golpes milionários

Procurado pela reportagem, Fernando disse:

"Passei por dificuldades financeiras e ela ofereceu me ajudar com certa quantia. Eu aceitei e após o fim do relacionamento ela passou a me cobrar, o que mesmo assim fiz questão de pagar mas não tinha condições de pagar de imediato, e fiz uma proposta de pagamento parcelado, o que não foi aceito".

Medida protetiva contra Fernando, pai do seu filho

No dia 14 de junho de 2014, às 19h45, Rita Moura (nome fictício), ex-companheira de Fernando Drummond, se dirigiu à 10ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo. Munida de seu telefone celular e cheia de medo, ela pedia ajuda para manter o ex-namorado - com quem tem um filho - longe dela e sua casa.

É que, no dia 9 daquele mês, conforme mostrou aos policiais, ela havia recebido uma série de ofensas de Fernando por mensagens de WhatsApp. O motivo: ela vinha cobrando que ele pagasse a pensão do filho, de acordo com ela, sem sucesso. Assim ela descreveu a situação à polícia: