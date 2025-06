Ousadas, determinadas e sem tabus: celebridades que desmistificaram o sexo

Kim Kardashian

A socialite Kim Kardashian, filha do advogado Robert Kardashian, ganhou fama mundial após o vazamento de um vídeo íntimo gravado em 2003, mas divulgado em 2007.

O filme caseiro, comprado pela produtora Vivid Entertainment, lançou Kim ao estrelato, embora ela tenha movido processos contra a divulgação não autorizada do material. Desde então, Kim construiu um império bilionário com as marcas SKIMS e KKW Beauty, além de se envolver em causas sociais, como a reforma do sistema prisional nos Estados Unidos.

Em 2022, a série The Kardashians trouxe novas discussões sobre o episódio que mudou sua vida.

Paris Hilton

Bisneta do fundador da rede Hilton Hotels, Paris Hilton se tornou ícone da cultura pop nos anos 2000, impulsionada por um vídeo íntimo que circulou antes da estreia do reality The Simple Life.