Valentina Herszage sobre festa de Madonna pós-Oscar: 'Era banheiro químico'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Tati Bernardi no Canal UOL, a atriz Valentina Herszage contou sobre a "The Party", festa pós-Oscar organizada por Madonna.

A atriz participou do evento ao lado de Selton Melo, após a cerimônia que premiou "Ainda Estou Aqui". "Só chega lá com QR Code verificado no carro 15 minutos antes, e você vai embora de lá com vários carros que ela contrata. Eu fui embora 'arrastada', eu não quis ir embora. Fui uma das últimas a sair", conta.

"Não podia usar celular de jeito nenhum", continua a atriz: "Estavam lá Leonardo DiCaprio, Jenna Ortega, Sofia Vergara, Mick Jagger, a galera do Stranger Things. Da equipe fomos eu e o Selton, mas perdi o Selton em 10 segundos. E o banheiro da festa era banheiro químico. Só podia falar com as pessoas no celular no banheiro."