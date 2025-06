Ela se casou dentro de carro no aeroporto de Guarulhos: 'Tarólogo previu'

Flavia e Yasser se casaram no civil no ano passado Imagem: Arquivo pessoal

Na minha cabeça, não existia isso. E aí ele me explicou que eu precisaria apenas assinar um papel, que era importante para a religião dele. Era para mostrar que estava ciente de estar em um compromisso sério com uma pessoa e que poderíamos ter intimidade. Não tinha validade legal, de direitos um do outro. Era algo da religião. E eu aceitei.

Na minha última noite no Egito, eu me perguntava: como vou falar para a minha filha? Ela me alertava que eu não sabia quem ele era, que ela não teria como me achar caso eu sumisse. Mas eu tinha uma paz tão profunda no meu coração, não tinha medo nenhum.

Fui jantar sozinha com ele e falamos sobre a vinda dele para o Brasil. Eu falei para ele que aquela era a coisa mais estranha que já aconteceu na minha vida. Não tinha nem pegado na mão dele e iriamos nos casar. E ele me estendeu a mão e pude segurá-lo.

'Assinei contrato no carro'

Só fui lembrar do Samuel e de toda a história do casamento em 2023 depois que voltei ao Brasil. Eu e o Yasser passamos a nos falar por vídeo e, no dia 1º de dezembro, ele chegou aqui com o contrato para eu assinar. Quando nos vimos, nem nos abraçamos.