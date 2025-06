Pensão alimentícia é direito da criança e não barganha entre os pais

O que acontece é que, no Brasil, as mulheres se tornam detentoras da guarda unilateral em 50,3% dos divórcios —contra apenas 3,3% dos homens. E, mesmo nos casos de guarda compartilhada, o mais comum é que a moradia das crianças seja com elas.

Nesse contexto, a pensão alimentícia se torna uma forma de equilibrar as responsabilidades parentais, garantindo que os custos com moradia, alimentação, educação, saúde e lazer não recaiam exclusivamente sobre quem convive diariamente com a criança.

Quem paga a conta

Toda mãe que não vive com o pai de seus filhos sabe o quanto pode ser desgastante lidar com o assunto —divergências acabam virando processo judicial. Para se ter uma ideia da dimensão do problema, segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Brasil registra cerca de 1.515 novas ações desse tipo por dia.

Sobrecarregadas e com medo: é comum mulheres serem vítimas de ofensas quando lutam pela pensão Imagem: Getty Images

De acordo com especialistas, esse número poderia ser ainda maior. Afinal, muitas mulheres hesitam em buscar seus direitos por medo de conflito, falta de orientação, crença de que o processo pode ser demorado e desgastante ou ainda por acreditar que "darão conta sozinhas" —e podem até dar, mas não precisam e nem deveriam, já que filhos são responsabilidades de ambos os genitores.