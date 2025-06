'Difícil ter um dos meus gêmeos na UTI. Estava com um com a mente no outro'

'Amar + Materna' é o programa apresentado por Mariana Kupfer que vai ao ar toda segunda-feira no YouTube de Universa e toda sexta às 22h30 no Canal UOL. No episódio desta semana, Thaina Jackeline conta como um diagnóstico errado quase causou a morte do seu filho Isaque, na época com seis meses de vida.

Quando Lucas e Isaque, seus filhos gêmeos, ficaram doentes, os primeiros sintomas se confundiam com um resfriado. No entanto, Isaque estava ficando com cada vez mais dificuldades para respirar. No hospital, a médica disse que se tratava de uma virose e Thaina voltou com os filhos para casa.

Como ela sentiu que o filho não estava bem, decidiu levá-lo a outro hospital. Lá, Isaque foi internado às pressas com um diagnóstico preocupante: ele estava com bronquiolite e broncoespasmo, condições que causam dificuldade para respirar.