Valentina Herszage relembra teste para 'Vale Tudo': 'Bella está arrasando'

Valentina Herszage sobre festa de Madonna pós-Oscar: 'Era banheiro químico'

0:00 / 0:00 Siga o Universa no

A atriz contou detalhes da The Party, festa pós-Oscar organizada por Madonna. "Só chega lá com QR Code verificado no carro 15 minutos antes, e você vai embora de lá com vários carros que ela contrata. Eu fui embora 'arrastada'. Fui uma das últimas. Estavam lá Jenna Ortega, Sofia Vergara, a galera do Stranger Things. Da equipe fomos eu e o Selton [Mello], mas perdi o Selton em 10 segundos. E o banheiro da festa era banheiro químico. Só podia falar com as pessoas no celular no banheiro."

Valentina Herszage comeu bolo inteiro pra celebrar papel em Ainda Estou Aqui

0:00 / 0:00 Siga o Universa no

Valentina contou como reagiu ao descobrir que faria "Ainda Estou Aqui". "Walter queria passar o dia comigo, fazer o teste de câmera. Passamos o dia conversando sobre cinema, podcasts, livros, e aí no fim do dia ele disse que queria muito que eu fizesse a Veroca porque eu tinha muito a ver com ela. Aceitei, peguei um carro, saltei numa cafeteria perto de casa e comi um bolo de chocolate inteiro sozinha."