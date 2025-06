Como conversar com o parceiro sobre fazer o teste para detectar ISTs?

Conversar com o parceiro ou parceira sobre testes para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) ainda é um desafio para muita gente. Mesmo em tempos de maior liberdade sexual e informação disponível, sugerir um exame muitas vezes causa desconforto — como se implicasse desconfiança ou acusação. No entanto, diante do aumento de casos de HIV, sífilis e outras ISTs, esse tipo de conversa deveria fazer parte do cuidado básico em qualquer relação, seja ela casual ou duradoura.

Segundo o Boletim Epidemiológico HIV/Aids 2024, divulgado pelo Ministério da Saúde, foram registrados 4,5% mais casos de HIV em 2023 do que no ano anterior. A faixa etária entre 20 e 29 anos concentrou 37,1% das novas notificações, e 70,7% dos casos foram identificados em pessoas do sexo masculino. A taxa de mortalidade por aids caiu para 3,9 óbitos por 100 mil habitantes, a menor desde 2013, mas especialistas alertam que isso não significa que o problema esteja resolvido. Muito pelo contrário: a alta nos diagnósticos acompanha a expansão do acesso à testagem e da PrEP, o que reforça a importância da prevenção.

Dá para confiar?

Para muitas mulheres, pedir que o parceiro se teste ainda é visto como uma provocação. Mas a falta de diálogo pode ser mais arriscada do que constrangedora. Afinal, quando alguém se recusa a usar preservativo ou a fazer exames, já é um sinal de alerta sobre o tipo de relação que está disposto a oferecer.