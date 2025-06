Cris Guterres sobre não monogamia: 'Não sou de viver único relacionamento'

Os xavecos que a jornalista e apresentadora Cris Guterres recebe vêm de pessoas tão diversas quanto uma mulher de 65 anos e um jovem de 22. Mas ela garante que há espaço para todos em seu coração. "Sou uma mulher que está descobrindo o relacionamento não monogâmico", disse a colunista, no 'Acessíveis', videocast do Canal UOL desta semana.

Um conflito entre desejo e culpa foi o que levou a apresentadora a questionar o relacionamento monogâmico. "Me descobri uma mulher interessante, muito mais velha. Quero poder me sentir desejada e desejar outras pessoas sem me sentir culpada dentro do meu relacionamento", afirmou ela.

Cris Guterres disse que sempre gostou de se relacionar e entender novas formas de relacionamento: "Eu me relaciono com algumas pessoas, e adoro me relacionar em diferentes intensidades".