Sapio, demi, pan, abro: você conhece os tipos de orientação sexual?

Homossexual, bissexual e heterossexual são termos bem conhecidos da população em geral para descrever por quais gêneros uma pessoa sente atração sexual, ou seja, qual é a sua orientação.

No entanto, o tema é mais amplo e, por isso, existem termos que não só explicam por quem alguém se interessa, mas como esta atração acontece. Entenda:

Abrossexual

"Pessoas cuja atração ou sentimentos sobre a própria orientação é fluida, ou seja, passa por mudanças", assim define quem se identifica com o prefixo "abro" o site de referência Orientando, que compila quase mensalmente novos termos. A expressão não teria a ver com identidade de gênero, portanto, mas com fluidez no desejo sexual.