'Meu filho voltou à vida depois de 5 paradas cardíacas, um milagre'

Thaina Jackeline conta da angústia que viveu após seus filhos gêmeos, Lucas e Isaque, ficarem doentes quando tinham apenas seis meses de vida, no novo episódio de 'Amar + Materna', programa apresentado por Mariana Kupfer que vai ao ar toda segunda-feira no YouTube de Universa e toda sexta às 22h30 no Canal UOL.

Os primeiros sintomas se confundiam com um resfriado. Eles tiveram febre e ela percebeu que Isaque estava ficando com cada vez mais dificuldades para respirar, então decidiu levá-los ao hospital. Chegando lá a médica disse que se tratava de uma virose e Thaina voltou com os filhos para casa.

No mesmo dia, a mãe decidiu levar Isaque para outro hospital, pois sentia que o filho não estava bem. Chegando lá, o menino foi internado às pressas, pois já estava com dificuldades para respirar e a equipe médica entendeu que seu estado era grave.