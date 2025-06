Viver com dor na vagina não é normal e pode esconder problema neurológico

Sentir dor na vagina durante o sexo, ao se sentar ou até mesmo para urinar não é normal — e pode indicar uma condição neurológica pouco conhecida, mas mais comum do que se imagina: a neuralgia do pudendo. O problema afeta diretamente a qualidade de vida e, muitas vezes, é confundido com distúrbios ginecológicos ou até atribuído a causas emocionais.

Por desconhecimento médico e falta de exames específicos, o diagnóstico costuma levar anos. Enquanto isso, mulheres enfrentam dores intensas, interrupção da vida sexual e um grande impacto psicológico. Entender como o nervo pudendo funciona e o que pode afetá-lo é o primeiro passo para buscar ajuda e aliviar os sintomas.

