Mãe e filha engravidam 'juntas' e bebês nascem com 58 minutos de diferença

No dia 1º de novembro de 2022, a comerciante Eunice Claudino, 44, descobriu que seria avó pela primeira vez. "Fiquei muito feliz, apesar do susto", lembra ela. A revelação foi feita no dia do aniversário do marido dela, Jefferson, que é o avô do bebê.

O que ela não imaginava é que, quatro dias depois, ela também descobriria uma gravidez. Agora, ela e Jefferson passariam por esse momento ao lado da filha mais velha, a psicóloga Milena Claudino, 25.

"Fiquei preocupada com a Milena, com o que ela ia pensar. Eu estava roubando o momento dela? Mas ela ficou superfeliz. Com o tempo, aceitei a gravidez e curtimos juntas", conta ela a Universa.