Faz muito tempo que você não transa? Veja o que esperar na hora de voltar

A ausência de contato físico, porém, pode mexer com a autoestima e com a forma como a pessoa se relaciona com o próprio desejo. Nesses momentos, o autoconhecimento pode ser uma grande ferramenta. Treinar o toque no próprio corpo, se masturbar, fantasiar, consumir conteúdos eróticos ou até sextar com um parceiro à distância são formas saudáveis de manter a sexualidade ativa.

Se houver um novo parceiro em vista, não é preciso ter pressa. O sexo após um longo período de abstinência tende a ser mais pausado, exploratório e emocionalmente intenso. Vai ser sexo de descoberta.

A ansiedade pode atrapalhar -- e tudo bem

A expectativa pelo "grande retorno" pode gerar pressão desnecessária. A vontade de impressionar ou a insegurança de estar "enferrujado" pode acabar interferindo no prazer. Para isso, o caminho é se permitir viver a experiência com naturalidade, sem cobrança.

Quanto mais a pessoa estimula o próprio corpo e se sente segura consigo mesma, melhor será o enfrentamento dessa retomada. A pele é fundamental entre os seres humanos, o encontro gera conexão. Por isso, a intimidade tende a acontecer naturalmente.

Para quem está pensando em "matar a saudade" com alguém que já conhece, vale buscar um ambiente seguro, íntimo e confortável. Criar esse clima pode tornar o momento mais leve, divertido e acolhedor.