Titi Müller relembra loucura de amor feita por ex: "Tatuou minha cara"

'Stalker' é o termo usado para descrever uma pessoa que persegue outra de forma insistente, obsessiva e, muitas vezes, ameaçadora. Essa perseguição pode acontecer virtualmente ou presencialmente, e afeta principalmente figuras públicas. Em casos mais graves, o stalking pode evoluir para violência física ou psicológica, exigindo medidas legais e até proteção pessoal.

Titi Müller contou que viveu uma situação delicada na época em que trabalhava na MTV. Um homem enviava cartas e buquês de flores diariamente para a apresentadora no trabalho, e se referia a ela como sua esposa nas redes sociais mesmo após Titi já tê-lo bloqueado.



Ele escrevia: 'Titi Müller minha esposa fiel' e falava muito sobre fidelidade. Eu estava namorando na época e fiquei preocupada de de repente ele me ver beijando o meu namorado ali na saída do MTV, ficar enciumado e sei lá, me dar um tiro, alguma coisa assim. Titi Müller

MariMoon também passou por episódios parecidos. A apresentadora contou que um homem com comportamento instável passou a esperá-la, ora na entrada do estacionamento em que guardava o carro, ora na porta da emissora. Segundo ela, o mesmo homem também aparecia com flores em locais que frequentava até que ele tomou uma atitude extrema que a fez reforçar a segurança.



Na frente de todo mundo ele tentou me beijar a força. Eu tive que andar com segurança uns meses lá na MTV por causa disso, eles tinham que me acompanhar pra eu ir até o carro. MariMoon.

Desde 2021, stalking é crime no Brasil, tipificado na lei 14. 132/2021, art. 147-A do Código Penal.

Sou vítima de stalking; o que faço?

Caso seja uma vítima, procure uma delegacia de polícia mais próxima ou a delegacia eletrônica. Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.