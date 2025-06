Joyce Pascowitch diz que era 'chefe horrível': 'Apelido era tirana power'

Joyce conta como conseguia os furos. "Dei o furo da Operação Uruguai, história do Fernando Collor, o começo do impeachment (...). Eu conhecia um monte de político, eu tomei gosto pela coisa. Ia uma semana sim, uma semana não para Brasília, frequentava os restaurantes que eles iam, ficava hospedada no lugar em que eles moravam... Eu me virava, fuçava. Imagina, no dia da votação do impeachment eu estava dentro do plenário, não podia! O Itamar estava em casa e o assessor dele, era o Lúcio, eu estava do lado desse Lúcio e ele passando tudo para Itamar por telefone. Ia me enfiando, sou assim até hoje."

Joyce Pascowitch: 'Se você quer ser relevante, você cutuca pessoas'

Joyce analisou como era trabalhar na coluna. "Hoje eu fico feliz porque não escrevo pra cutucar ninguém. Mas naquela época, direto. Não é que eu escrevia pra cutucar, mas quando você tem um trabalho desse, você acaba cutucando. Se você quer ser relevante, se você é curiosa que nem eu sou, é difícil no dia a dia, em uma coluna diária, você administrar o que pode e o que não pode. Cansou. É pesado, é chato e chegou uma hora que falei: O que que adianta?".

Joyce Pascowitch sobre cabelo marcante: 'Maior sinal de quem sou'