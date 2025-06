'Fui traída por alguém de confiança', diz prefeita sobre vídeo de biquíni

Segundo ela, a conta reunia apenas 186 pessoas, e nenhuma publicação tinha relação com sua atuação política. "Me sinto extremamente violada", afirma. "Fui traída por uma pessoa que estava dentro desse Instagram."

Alguns comentários nas redes reforçaram o tom machista e moralista das reações. "Diante do cargo que ocupa, acho desnecessário e desrespeitoso", escreveu um usuário. "Muito linda, mas alguns cargos e funções precisam de um decoro mínimo", escreveu outro.

Internautas também reagiram com ironia ou desdém. Em um post em que a prefeita divulga a festa junina do município no Instagram, um internauta escreveu: "Que São João o que? Queremos ver a dancinha com o biquíni". Em resposta, apoiadores também se manifestaram: "Égua do machismo. Evoluam. Mulher pode ser trabalhadora, mãe e bonitinha", postou uma internauta.

'Sociedade preconceituosa'

Patrícia Alencar foi reeleita prefeita de Marituba em 2024 com 52 mil votos, o equivalente a 71,36% dos votos válidos. Foi a primeira mulher a comandar o município e venceu a disputa no primeiro turno com ampla vantagem sobre os adversários.

A prefeita relaciona o episódio ao machismo estrutural e à violência política de gênero. "Vivemos em uma sociedade preconceituosa. Isso só reforça o quanto a violência de gênero na política está viva nos dias de hoje", diz.