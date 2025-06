'Engravidei do cara que vi uma só vez, contei no WhatsApp e nos casamos'

'Sempre quis ser pai de menina'

Lucas lembra o que sentiu quando recebeu a mensagem de Gabriela dizendo que estava grávida e que ele poderia ser o pai.

No primeiro momento, me assustei. Peguei meu celular e vi uma mensagem que era um textão, de um número desconhecido. Na hora que olhei, falei: 'vixe, devo ter saído com a mulher de alguém, deu ruim em alguma coisa'. Mas, quando li a mensagem, pensei: 'o que eu vou fazer da minha vida?'

Lucas Sampaio

Lucas diz que sempre quis ser pai de menina e, mesmo sem ter certeza sobre a paternidade da criança, decidiu trancar a faculdade, voltar para a cidade em que vivia, Limeira (SP), e procurar um emprego.

"Arrumei dois trabalhos, de garçom e vendedor em uma loja de shopping. Queria pelo menos ter dinheiro para apoiar a Gabi. Se fosse minha filha, ajudar com o enxoval, comprar alguma coisa que elas precisassem. Trabalhei como um condenado, não tirava folga, fazia hora extra o máximo que tinha, me virei o máximo que eu pude", conta o jovem.

Do outro lado, Gabi estava surpresa com o envolvimento de um cara que ela mal conhecia. Na maioria dos casos, é justamente o contrário que acontece —e a responsabilidade pela gravidez fica toda com a mulher.