Dá para perceber se camisinha está furada antes de usar? Veja recomendações

Ao descobrir que não houve proteção efetiva, tanto para prevenir Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) quanto uma possível gravidez, é possível tomar medidas imediatas. Nesse caso pode-se recorrer à pílula do dia seguinte e é fundamental investigar a possibilidade de doenças.

Como saber se houve vazamento de sêmen

É possível que a mulher perceba um eventual vazamento. O sêmen tem um cheiro característico, parecido com água sanitária, e pode aparecer como uma secreção diferente da natural. Mesmo sendo um volume pequeno, de cerca de 2 ml, ele pode ser notado, inclusive no dia seguinte.

Em caso de dúvida sobre a eficácia do preservativo, é sempre recomendado buscar orientação médica.

Camisinha estourada x camisinha furada

É importante diferenciar o preservativo furado do que popularmente se diz como "estourado". No segundo caso, ele rasga completamente e recua até a base do pênis. Isso é raro, e se a camisinha for usada corretamente, pode acontecer no máximo uma ou duas vezes na vida.