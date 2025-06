Sex shop 50+: veja 8 acessórios que aumentam o prazer de casais maduros

Geis de massagem, lubrificantes, acessórios para aumentar a ereção e retardar a ejaculação estão entre os produtos de sex shop mais usados por quem tem mais de 50 anos. Eles atuam como um complemento para favorecer a vivência da sexualidade nessa fase. A prioridade dos casais maduros é manter a intimidade, compartilhando experiências sensoriais que proporcionem prazer e qualidade de vida.

No caso das mulheres, o principal desafio, na hora do sexo, é manter a lubrificação. Com a menopausa, há uma baixa considerável do estrogênio, impactando diretamente a lubrificação. Isso pode ocasionar desconforto e até dor no ato sexual.

Também é comum que elas sintam menos desejo, o que alguns brinquedinhos eróticos, que aumentam a estimulação das zonas erógenas, durante as preliminares, podem ajudar a resolver. Existem estimuladores vibratórios que fazem uma sucção do clitóris e são capazes de levar ao orgasmo em três minutos.