Dica pra Fernanda Lima: transar com hora marcada pode ajudar o casal

É preciso assumir compromisso com a própria sexualidade

Trate a sua sexualidade como se fosse um compromisso na agenda, mesmo. Reflita: quantas vezes você se vê correndo apenas atrás daquilo que é urgente, nunca do que é importante de fato? E sexo é importante! Trabalho, cuidados com os filhos, tarefas domésticas, compromissos sociais, visitas à família, atividades físicas...

Tudo isso, é claro, faz parte da vida, mas é preciso encontrar uma brecha para a vida a dois. Acontece que, se você ficar esperando um momento propício ou de folga, não vai transar nunca. Por esse motivo, planejar o sexdating é fundamental —ainda mais para quem tem de lidar com a imensa logística que envolve os encargos com crianças.

Sem o sexdating, a tendência é adiar, adiar, adiar...

A gente marca hora pra tudo: cortar o cabelo, ir à sessão de terapia, encontrar com os amigos, conversar com a professora do filho. Mas como o par está sempre em casa, disponível no travesseiro ao lado, acabamos adiando o sexo para o outro dia.

Afinal, se não transamos hoje podemos transar amanhã ou depois e assim vai. Então, marcar um dia e um horário para o sexo pode trazer de volta ao casal uma experiência muito prazerosa que às vezes ficou perdida. Trata-se não só do prazer sexual, mas de uma vivência de intimidade, entrega e troca de afeto.