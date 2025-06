Joyce Pascowitch: 'Se você quer ser relevante, você cutuca pessoas'

Joyce analisou como era trabalhar na coluna. "Dei o furo da Operação Uruguai, história do Fernando Collor, o começo do impeachment (...). Eu conhecia um monte de político, eu tomei gosto pela coisa. Ia uma semana sim, uma semana não para Brasília, frequentava os restaurantes que eles iam, ficava hospedada no lugar em que eles moravam... Eu me virava, fuçava. Imagina, no dia da votação do impeachment eu estava dentro do plenário, não podia! O Itamar estava em casa e o assessor dele, era o Lúcio, eu estava do lado desse Lúcio e ele passando tudo para Itamar por telefone. Ia me enfiando, sou assim até hoje."

Joyce Pascowitch diz que era 'chefe horrível': 'Apelido era tirana power'

0:00 / 0:00

A jornalista comentou como era o trabalho enquanto chefe. "Eu era uma chefe horrível. Meu apelido era 'tirana power.' Eu caí de paraquedas na Folha, imagina o nível de exigência. Não é desculpa, mas é a maneira que eu conseguia levar aquilo. E muito chato dar muita ordem, frustrante trabalhar em grupo, mas necessário. Ninguém ganha nada sendo tirano. Eu não queria chegar em lugar nenhum, mas queria dar certo no que eu estava fazendo."

Joyce Pascowitch sobre cabelo marcante: 'Maior sinal de quem sou'