Com coleira e dono, ela vive como submissa 24 h por dia: 'Amo ser amarrada'

"A prática é fruto de um acordo entre adultos, sem sofrimento. Pode causar estranhamento, mas entre submissão e dominação existe consentimento. Não se trata de machismo, e sim de um acordo", explica a sexóloga e especialista em sexualidade humana Michelle Sampaio, diretora da Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual.

Segundo ela, a relação de nina e Gladius vai além do aspecto sexual. "O BDSM extrapola a esfera erótica e alcança a esfera psíquica. É um estilo de vida", afirma.

Para o psicólogo Maico Costa, professor no Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein e coordenador do Centro de Gestão do Cuidado da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP), é difícil julgar esse tipo de relação.

"Isso nos convida a refletir sobre as interações humanas. Pode parecer confuso, mas essa vivência que ela tem com o homem que chama de 'dono' funciona bem. Ela está confortável com a submissão e obtém benefícios. É consciente", analisa.

Uma relação de poder não é tóxica. Ela não está presa a esse formato e pode sair a qualquer momento. "Se nina não quiser mais ser submissa, basta dizer. Isso significaria o fim da relação, pois seu dono só se relaciona dentro dessa estrutura", conclui Sampaio.

Estilo de vida virou livro

Vivendo como submissa desde 2017, nina divide sua rotina com mais de 17 mil seguidores no Instagram e resolveu lançar um livro — Diário de nina: Memórias de uma submissa 24/7 BDSM. Com 159 páginas, ela relata "os momentos mais relevantes dos primeiros anos como submissa".