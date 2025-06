Carreira após ter filhos: 43% das mães solo já sofreram abuso no trabalho

Quantas humilhações uma mãe que cria os filhos sozinha é capaz de suportar para manter o sustento da família? A pergunta parece cruel demais para uma perspectiva sobre maternidade, mas é a realidade de muitas mulheres. Uma pesquisa inédita de Universa mostrou que 52% das mães solo concordam que aceitam mais situações desconfortáveis do que gostariam no trabalho.

Newsletter Materna Conteúdo personalizado com tudo que importa durante a gravidez. Informe seu email e tempo de gestação para receber a newsletter semanal Tempo de gestação Selecione Informe seu email Quero receber Ao assinar qualquer newsletter você concorda com nossa Política de Privacidade

O levantamento feito em parceria com a MindMiners para o Universa Talks também revelou que 43% das mães solo já passaram por alguma situação de abuso ou de desrespeito no ambiente profissional, enquanto o mesmo aconteceu com 37% das mães que experienciam outro contexto de maternidade.



Segundo um levantamento da FGV (Fundação Getulio Vargas), cerca de 11 milhões de mulheres criam seus filhos sozinhas no Brasil. Deste total, 78% são mulheres negras, considerando pretas e pardas - o IBGE(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostra que este grupo concentra a maior incidência de pobreza no país.

Para Cris Guterres, colunista de Universa, a realidade mostra como a maternidade solo no Brasil é atravessada por questões de raça e classe. "São mulheres que carregam nas costas não só o sustento de uma casa, mas a responsabilidade afetiva e emocional por uma outra vida. E o mercado de trabalho sabe disso. E se aproveita disso", afirma.