'Mesmo delegada, não consegui me ver como vítima de relacionamento abusivo'

A chantagem psicológica foi a primeira arma escolhida pelo ex-marido para tentar controlar Amanda.

Ele me moldou para que eu entendesse que o homem que chega em casa nervoso e se acha no direito de falar algumas coisas inadequadas tem esse direito porque ele trabalhou o dia inteiro e é o responsável pela família. Então quando ele se descontrolava com uma violência psicológica, eu não conseguia enxergar. Amanda Souza

Em Belém, mesmo trabalhando como delegada e acompanhando de perto outras mulheres vítimas de violência doméstica, demorou para que ela entendesse que estava passando pela mesma situação.

"Eu não consegui me enxergar como vítima, porque era como se eu batesse no peito e falasse 'isso eu dou conta'. Quando ele percebeu que a tortura psicológica dele não estava me abalando, ele começou a ameaçar a tirar a própria vida", conta.

Demorou para que Amanda decidisse colocar fim ao casamento.

"Eu tinha uma gratidão muito grande por ele. Ele me ajudou muito a chegar como delegada de polícia, foi ele que me incentivou, que me deu condições para estudar. Então aquilo ficava me remoendo porque eu sabia que meu casamento tinha acabado, mas eu sabia que tinha uma dívida de gratidão com ele e eu não podia simplesmente falar 'eu não preciso disso'", lembra.