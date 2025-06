Melhores posições para transar no carro sem perder o conforto, nem o prazer

2. De quatro adaptado

Com os dois no banco traseiro, a penetração por trás pode ser feita com o parceiro ajoelhado ou em pé fora do carro, se o ambiente permitir. Essa posição é a segunda preferida entre os brasileiros, com 29% dos votos na pesquisa. Pode exigir mobilidade maior, mas garante intensidade.

3. Frango assado (com moderação)

Embora só 13% tenham citado essa posição, ela pode funcionar se o carro tiver bastante espaço. A pessoa deitada de costas no banco com as pernas levantadas (e apoiadas nos ombros do outro) consegue um bom ângulo de penetração — mas o conforto depende muito do tamanho do carro.

4. 69 lateral

Ideal para quem quer variar sem precisar de muito movimento. Os dois se deitam de lado no banco de trás, de forma oposta, para o sexo oral simultâneo. É uma boa pedida para preliminares longas — e não exige muito espaço vertical.