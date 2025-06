Pascowitch diz como descobria fofoca de políticos: 'Tomei gosto pela coisa'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Tati Bernardi no Canal UOL, a jornalista Joyce Pascowitch comentou sobre o tempo em que trabalhou com uma coluna social na Folha de S.Paulo e como fazia para conseguir as informações de bastidores com os políticos e famosos.

Joyce analisou como era trabalhar na coluna. "Dei o furo da Operação Uruguai, história do Fernando Collor, o começo do impeachment (...). Eu conhecia um monte de político, eu tomei gosto pela coisa. Ia uma semana sim, uma semana não para Brasília, frequentava os restaurantes que eles iam, ficava hospedada no lugar em que eles moravam... Eu me virava, fuçava. Imagina, no dia da votação do impeachment eu estava dentro do plenário, não podia! O Itamar estava em casa e o assessor dele, era o Lúcio, eu estava do lado desse Lúcio e ele passando tudo para Itamar por telefone. Ia me enfiando, sou assim até hoje."

Joyce Pascowitch: 'Se você quer ser relevante, você cutuca pessoas'