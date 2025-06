Fernanda Lima diz que sexo anda escasso; por que isso é comum em casamento?

A pressão por uma vida sexual ativa a dois, no entanto, ainda é um ponto de preocupação. Às vezes, isso gera questionamentos e cobrança: quantas vezes devo transar na semana para que o meu relacionamento seja considerado saudável? "Não existe um número ideal. O importante não é a quantidade, e sim a satisfação das duas partes. Muitas vezes, você pode estar passando por um problema, e o seu parceiro, não. O desejo depende de muitas coisas, como foi o seu dia, como está a sua cabeça, então não tem essa de 'preciso transar hoje ou o meu relacionamento acaba'. Você precisa transar porque está a fim, senão o sexo vira uma obrigação, uma coisa mecânica", diz Marina Vasco, sexóloga e psicóloga pós-graduada pela SBRASH (Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana).

A relação sexual só é prazerosa quando é para dois. Não adianta ter prazer solitário em um casal. Uma relação vai ser objetivamente boa e intensa quando os dois optam por se amar. Isso independe da quantidade de vezes. É aquela prerrogativa: não é sobre quantidade, mas sim sobre qualidade. Rita de Cássia Cavalcanti Brandão, psicóloga, neurocientista e mestre em antropologia pela Universidade Federal de Pernambuco

A apresentadora Fernanda Lima disse que a rotina agitada tem atrapalhado a intimidade com o marido, Rodrigo Hilbert Imagem: Reprodução/Instagram

Um estudo feito no Reino Unido revelou que adultos acima de 25 anos estão transando cada vez menos. Principalmente aqueles que estão casados ou morando juntos. A pesquisa ainda mostrou a forte conexão entre essa menor frequência e os transtornos mentais, como a depressão. Inclusive, indivíduos com vida sexual mais ativa foram aqueles com boa saúde física e mental, assim como estabilidade financeira, com emprego fixo e renda maior.

O sexo é importante na relação amorosa, mas hoje, com a maioria dos casais tendo jornadas duplas, responsabilidades, uma situação econômica não favorável no país, a relação sexual acaba não sendo prioridade —mas a prioridade ainda deve ser a comunicação, um carinho, abraço, uma pergunta de como foi o seu dia. Rita de Cássia Cavalcanti Brandão, psicóloga, neurocientista e mestre em antropologia pela Universidade Federal de Pernambuco

Casamentos podem continuar mesmo sem sexo. Amizade, cumplicidade, amor, sonhos em comum, jeitos de pensar semelhantes e confiança são aspectos mais importantes do que sexo para algumas pessoas e que podem manter um casamento, ainda que sem sexo frequente. "Ter uma boa convivência fora do contexto sexual influencia muito a tolerarem à falta de sexo. Muitos casais têm uma vida conjugal muito boa no quesito vida a dois, filhos, família, trabalho. O sexo não é o que determinará uma separação", diz Juliana Bonetti, psicóloga e terapeuta sexual.