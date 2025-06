Titi Müller e MariMoon contam histórias de stalkers: 'Tentou me beijar'

O que começa como admiração pode rapidamente se transformar em uma obsessão perigosa. No episódio do 'Acessíveis' videocast de Titi Müller e MariMoon do Canal UOL, as apresentadoras relembraram histórias envolvendo stalkers — admiradores que ultrapassaram todos os limites da razão.

'Stalker' é o termo usado para descrever uma pessoa que persegue outra de forma insistente, obsessiva e, muitas vezes, ameaçadora. Essa perseguição pode acontecer virtualmente ou presencialmente, e afeta principalmente figuras públicas. Em casos mais graves, o stalking pode evoluir para violência física ou psicológica, exigindo medidas legais e até proteção pessoal.