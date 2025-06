Sente muita dor na penetração? Saiba como curar a dispareunia e ter prazer

Causas e cuidados

As causas físicas mais comuns incluem endometriose, infecções e inflamações ginecológicas. No entanto, também é importante destacar o impacto crescente da saúde mental na saúde íntima. Há muitas pacientes com dispareunia relacionada a quadros de estresse, depressão, ansiedade e que passaram por experiências de abuso ou educação sexual repressora na infância.

O diagnóstico exige uma escuta atenta por parte do profissional de saúde. É fundamental que a paciente descreva com clareza os sintomas — se a dor ocorre apenas na penetração, ou também em outras situações, como o uso de absorvente interno ou brinquedos eróticos. A queixa sexual pode ser o reflexo de algo mais profundo, muitas vezes ligado a vivências emocionais do passado.

O tratamento costuma ser multidisciplinar e pode envolver fisioterapia pélvica com dilatadores vaginais, orientação sexual, psicoterapia e, em alguns casos, acompanhamento psiquiátrico. O mais importante é entender que a dor não deve ser ignorada — existe ajuda especializada e caminhos possíveis para recuperar o prazer.

Fonte: Ana Paula Junqueira, ginecologista, sexóloga e vice-presidente da Abrasex (Associação Brasileira dos Profissionais de Saúde, Educação e Terapia Sexual)

*Com matéria publicada em 17/10/2018