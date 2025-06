'Meu ex-marido não aceitou o fim do nosso casamento e matou nossos filhos'

"Meu ex-marido começou a ficar desestabilizado emocionalmente porque via uma possibilidade de me perder. Ele começou a me torturar psicologicamente, talvez até com o intuito de que eu desistisse do curso de delegada e voltasse para casa", conta.

O que aconteceu foi o contrário: Amanda concluiu a formação e se tornou advogada, logo após a família se mudou com ela para Belém. Chegando lá, os abusos psicológicos foram escalando até que ela decidiu se separar.

Depois da separação, as chantagens emocionais aumentaram e o homem começou a ameaçar Amanda dizendo que tiraria a própria vida. "Quando ele viu que o abuso psicológico em mim não surtia efeito, ele começou a fazer a tortura com os filhos", afirma.

Em 2023, depois de uma série de ameaças, ele mandou uma mensagem para Amanda, que dizia: "seu futuro será de tristeza e solidão". No mesmo dia, ele ligou para ela dando a notícia.

"Meu telefone tocou e ele falou: 'parabéns, você conseguiu o que queria, eu matei os seus dois filhos'", conta Amanda.

Quando chegou em casa, encontrou os dois filhos mortos e o ex-marido também, que tirou a própria vida após cometer o crime.