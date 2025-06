Não só vampiros: tem gente que só sente prazer no sexo se for mordido

Prazer versus inadequação

Entre quem curte dar ou receber as mordidas para potencializar o tesão, a tendência é que a parafilia dê as caras em boa parte das transas, em maior ou menor frequência. Dor e prazer, muitas vezes, caminham de mãos dadas. Quando o casal sempre busca esse comportamento, temos uma parafilia. Quando o casal usa o comportamento ocasionalmente, classifica-se como comportamento parafílico. Assim, ser uma parafilia diz respeito à repetição desejada para que o prazer e satisfação sejam atingidos.

Vale lembrar que nem sempre ambos os parceiros vão estar na mesma vibe e é preciso respeitar os limites alheios. A dificuldade em acatar o desejo do outro, aliás, pode se transformar num problema quando a pessoa precisa exclusivamente da odaxelagnia para vivenciar o prazer e enfrenta problemas com a parceria. Forçar uma situação ou insistir muito para o outro topar é sinal de desrespeito. Além do mais, se há uma necessidade incontrolável de morder ou receber mordidas a ponto de atrapalhar o sexo e outras áreas da vida, é preciso buscar tratamento com um terapeuta sexual.

Quem pratica, seja recebendo ou dando mordidas, precisa tomar alguns cuidados. Dentes não combinam com áreas íntimas. Lábios, glande, freio do pênis, testículos e pequenos e grandes lábios vaginais são feitos de mucosa, tecido que rasga muito mais fácil com o serrilhado dos dentes do que a pele dos braços, das coxas e até mesmo do pescoço. Além disso, nossa boca é cheia de bactérias. Por isso, dependendo do machucado, pode haver risco de infecção.

Cuidados com higiene

Outro fator a se considerar é a exibição social das áreas do corpo que ficam expostas socialmente: difícil não chamara a atenção no escritório, por exemplo, com aquela marca arroxeada de caninos no pescoço ou no antebraço, né? Quando os praticantes pretendem que a mordida seja mais intensa e produza mais do que uma marca roxa para os próximos dias, chegando a cortar pele, precisamos compreender que podem existir riscos de saúde, e que o casal necessita desenvolver cuidados para que diminuam problemas posteriores