Duvivier: 'Odeio culpa branca. Não vai melhorar a vida de ninguém'

O ator lamentou o fim dos programas de humor na Globo. "Ela está modernizando, mas ao mesmo tempo não. A Globo não entendeu o potencial do humor. Acha que é uma coisa que está na internet. Tem algo no humor que a graça dele está no risco e eles não querem correr risco. Uma emissora daquele tamanho sem programa de humor."

Rejeição na Globo levou à criação do Porta, diz Gregório: 'Humor escroto'

Gregório comentou sobre a criação do "Porta dos Fundos" após a saída da Globo. "Estava todo mundo na Globo. A gente tentava emplacar mil frentes. O que a gente tinha um tesão de fazer que era um humor escroto, uma acidez descomunal, a Globo não deixava passar. O Porta começa com esquetes que a Globo não aprovou. Por isso tem esse nome, Porta dos Fundos."

Desculpa Alguma Coisa no UOL

