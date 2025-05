Candy Mel conta sonho premonitório com a avó: "Sabia que ela ia morrer"

A arte imita a vida, mas será que a vida pode imitar um sonho? No caso de Candy Mel, talvez a cantora possa dizer que sim. No 'Acessíveis', videocast Acessíveis, de Titi Müller e MariMoon, no Canal UOL, ela revelou como os sonhos sempre foram uma forma de conexão com o invisível e, em certos casos, com o inevitável.

"Acredito! Acho que os sonhos falam com a gente", afirmou Candy ao ser questionada por Titi Müller se acredita em sonhos premonitórios.

A artista então contou que, ainda na infância, viveu sua primeira experiência do tipo, envolvendo uma tia. "Eu era criança. Sonhei que uma pessoa da minha família ia sofrer com o marido. Acordei de madrugada e fui contar pra minha avó. No outro dia teve um problema bem grave", relembrou.