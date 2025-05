Sexo com deficiência física: especialistas revelam as melhores posições

Universa falou com especialistas para pegar dicas de posições que se encaixem na vida dessas pessoas com deficiência física. Confira a seguir:

Se quem tem deficiência é homem

Estendido

O parceiro com mobilidade reduzida deve se sentar na cama com as pernas esticadas e as costas encostadas na cabeceira. A mulher deve se encaixar em cima dele, na altura da cintura, para comandar a penetração. Nessa posição ainda vale uma variação: você pode se encaixar tanto de frente quanto de costas.

Encaixe perfeito

Aqui, o parceiro nem precisará sair da sua cadeira de rodas, caso use. Pelo contrário, ela será uma auxiliar no vaivém. A mulher deve se deitar com as costas apoiadas em uma superfície que fique mais ou menos na altura da cintura do parceiro. Assim, ela pode levantar as pernas em torno do quadril dele para a penetração.